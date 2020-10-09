Все ночные авиарейсы в аэропорту «Манас» будут выполняться по расписанию

Все запланированные в ночь с 9 на 10 октября 2020 года авиарейсы в аэропорту «Манас» будут выполняться по расписанию. Об этом сообщили в ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Пассажиров просят приезжать в аэропорт заблаговременно и иметь при себе документы — паспорт, ПЦР-тест для вылетающих за рубеж.

Напомним, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова, с сегодняшнего дня в столице вводится режим чрезвычайного положения. Однако введение режима ЧП должен утвердить парламент. Без решения депутатов указ не может считаться вступившим в законную силу.