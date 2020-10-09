Митинг на площади. Часть сторонников Жапарова вернулись к Дому правительства

В Бишкеке на площади Ала-Тоо произошла стычка между сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Омурбека Бабанова и экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Сторонники Садыра Жапарова стали кидать камнями в сторону трибуны, где стояли Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Сапар Исаков и другие.

Во время стычки со сторонниками бывшего главу государства прогнали с площади, слышались выстрелы.

После этого Алмазбек Атамбаев покинул площадь.

Спустя некоторое время часть митингующих за Садыра Жапарова вернулись к Дому правительства.

Напомним, что в столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова митинговали на Старой площади. Они пришли на площадь Ала-Тоо, где собрались сторонники Омурбека Бабанова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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