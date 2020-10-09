В Алмазбека Атамбаева полетели бутылки. Началась драка

В Алмазбека Атамбаева полетели бутылки. Сторонники Садыра Жапарова, пришедшие на площадь Ала-Тоо, затеяли драку.

Чтобы успокоить митингующих, Тилек Токтогазиев стал петь гимн, но ему не дали допеть.

Стороны закидывают друг друга камнями.

Напомним, что в столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова митинговали на Старой площади. Они пришли на площадь Ала-Тоо, где собрались сторонники Омурбека Бабанова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.