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Общество

В Алмазбека Атамбаева полетели бутылки. Началась драка

В Алмазбека Атамбаева полетели бутылки. Сторонники Садыра Жапарова, пришедшие на площадь Ала-Тоо, затеяли драку. 

Чтобы успокоить митингующих, Тилек Токтогазиев стал петь гимн, но ему не дали допеть. 

Стороны закидывают друг друга камнями.

Напомним, что в столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова митинговали на Старой площади. Они пришли на площадь Ала-Тоо, где собрались сторонники Омурбека Бабанова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168540/
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