Участники марша «Страна без ОПГ» выдвинулись к площади Ала-Тоо

Участники марша «Страна без ОПГ» выдвинулись к центральной площади Бишкека. Они идут по бульвару Эркиндик.

Марш стартовал от железнодорожного вокзала. Участники держат в руках плакаты с надписями «Не допустим ОПГ». В нем принимают участие около 2,5-3 тысяч человек.

Впереди колонны идут дружинники, чтобы избежать провокаций.

Напомним, что в столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова митингуют на Старой площади.

Тем временем к центральной площади двигаются колонны сторонников Омурбека Бабанова и Алмазбека Атамбаева.