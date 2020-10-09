Садыр Жапаров считает, что против него организован черный пиар

«Сегодня, 9 октября, должна решиться судьба нашей страны. Сегодня мы не должны допустить кровопролития и приложить все усилия, чтобы установить мир и порядок в Кыргызстане», — заявил экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров.

Он считает, что в отношении него идет профессиональный черный пиар. Садыр Жапаров уверяет, что его единственным желанием сейчас является вывести республику из кризиса и не дать разделить на юг и север.

«Прежде всего, надо стабилизировать обстановку в стране, начать подготовку к выборам в Жогорку Кенеш, организовать защиту инвестиционных объектов, малого и среднего бизнеса, провести социальные выплаты — пенсий, зарплат, пособий. Не допустить скачка цен на продукты и остановить спекуляционные действия. Начать работу по привлечению к уголовной ответственности всех чиновников, замеченных в коррупционных действиях. Остановить массовый захват земель», — заявил политик.