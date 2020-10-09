Союз журналистов Украины выражает солидарность коллегам из Кыргызстана

Национальный союз журналистов Украины выражает свою поддержку журналистам Кыргызстана, которые, несмотря на большие риски, продолжают исполнять свой профессиональный долг. Об этом сообщили в организации.

Текст обращения председателя Национального союза журналистов Украины, члена исполкома Европейской федерации журналистов Сергея Томиленко отправлен в Независимый союз журналистов Кыргызстана.

Фото Азамата Касыбекова. Союз журналистов Украины

Отмечается, что во время политических потрясений роль СМИ и журналистов существенно возрастает. Граждане активно ищут оперативные новости и комментарии, интервью участников событий; тревожатся за будущее и хотят понимать, что происходит в стране.

Журналисты и медиа реализуют важную общественную миссию — объективного информирования граждан. При этом журналисты — не участники политического противостояния. Национальный союз журналистов Украины «Поэтому все стороны конфликтов, представители властей, правоохранительных структур обязаны уважать права журналистов и не препятствовать их профессиональной деятельности», — говорится в письме.

Украинские коллеги также отметили, что они встревожены информацией о фактах нападений на журналистов во время освещения массовых протестов против результатов парламентских выборов в Кыргызстане.

«Особенно возмущает случай выстрела спецназовца в безоружного журналиста «Настоящего времени» Айбола Кожомуратова. Выражаем солидарность с кыргызскими журналистами. Берегите себя, коллеги!» — резюмировали журналисты.