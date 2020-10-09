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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Союз журналистов Украины выражает солидарность коллегам из Кыргызстана

Национальный союз журналистов Украины выражает свою поддержку журналистам Кыргызстана, которые, несмотря на большие риски, продолжают исполнять свой профессиональный долг. Об этом сообщили в организации.
 
Текст обращения председателя Национального союза журналистов Украины, члена исполкома Европейской федерации журналистов Сергея Томиленко отправлен в Независимый союз журналистов Кыргызстана.
Азамата Касыбекова
Фото Азамата Касыбекова. Союз журналистов Украины
Отмечается, что во время политических потрясений роль СМИ и журналистов существенно возрастает. Граждане активно ищут оперативные новости и комментарии, интервью участников событий; тревожатся за будущее и хотят понимать, что происходит в стране.

Журналисты и медиа реализуют важную общественную миссию — объективного информирования граждан. При этом журналисты — не участники политического противостояния.

Национальный союз журналистов Украины

«Поэтому все стороны конфликтов, представители властей, правоохранительных структур обязаны уважать права журналистов и не препятствовать их профессиональной деятельности», — говорится в письме.

Украинские коллеги также отметили, что они встревожены информацией о фактах нападений на журналистов во время освещения массовых протестов против результатов парламентских выборов в Кыргызстане.
 
«Особенно возмущает случай выстрела спецназовца в безоружного журналиста «Настоящего времени» Айбола Кожомуратова. Выражаем солидарность с кыргызскими журналистами. Берегите себя, коллеги!» — резюмировали журналисты.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168513/
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