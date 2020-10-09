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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Курсан Асанов покинул здание МВД

Ради мира и стабильности в стране Курсан Асанов покинул здание МВД. Об этом сообщили в ведомстве.

«В эти октябрьские дни, когда в стране сложилась острая политическая обстановка, силовые структуры и правоохранительные органы должны оставаться вне политики и не быть орудием для достижения корыстных целей определенных групп. Личный состав МВД и ветераны ОВД сплотились, ведь цель одна — установить мир и стабильность в стране. В связи с этим Курсан Асанов покинул здание министерства», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, напомним, 6 октября стал комендантом Бишкека и и. о. министра внутренних дел КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168462/
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