«Кыргызкомур»: Похищенные из кассы средства вернули

Деньги, изъятые из кассы филиала «Кара-Кече» 7 октября 2020 года возращены в полном объеме в бухгалтерию головного офиса в Бишкеке. Об этом сообщили в госпредприятии «Кыргызкомур».

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По его данным, 6 октября 2020 года на филиале «Кыргызкомур» в Кара-Кече вся ситуация, незаконный вывоз угля, а также машины и их госномера, запечатлена на камеры видеонаблюдения. Минуя весовой контроль, вывезено несколько десятков автомашин угля.

Всех водителей, которые без документов и без оплаты вывезли уголь с Кара-Кече, просят оплатить деньги в кассу филиала или приехать в главный офис в Бишкеке.

«Можно также позвонить по номерам: 0312301174, 0312301180. Сейчас сотрудники УВД Нарынской области проводят оперативные следственные действия. Всем этим фактам будет дана юридическая оценка. Точное количество автомобилей, которые вывезли уголь, устанавливается правоохранительными органами, и работы контролируются по записям видеокамер. В филиале «Кара-Кече» работают 24 камеры видеонаблюдения в круглосуточном режиме», — предупредили в «Кыргызкомуре».