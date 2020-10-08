Чтобы избежать правокаций и незаконных действий, сторонники Садыра Жапарова организовали охрану Дома правительства в Бишкеке.

Часть молодых людей взяла в кольцо крыльцо здания, используемое выступающими в качестве сцены. Стягивающиеся к Дому правительства митингующие стоят небольшими группами на Старой площади и в прилегающих скверах.

Выступающие с трибуны призывают всех к порядку. Они по-прежнему обращаются к депутатам Жогорку Кенеша, требуя незамедлительно решить вопрос с назначением Садыра Жапарова на пост и. о. премьер-министра КР.

Вход в правительственное здание по-прежнему охраняют дружинники.