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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сторонники Садыра Жапарова организовали охрану Дома правительства

Чтобы избежать правокаций и незаконных действий, сторонники Садыра Жапарова организовали охрану Дома правительства в Бишкеке.

Часть молодых людей взяла в кольцо крыльцо здания, используемое выступающими в качестве сцены. Стягивающиеся к Дому правительства митингующие стоят небольшими группами на Старой площади и в прилегающих скверах.

Выступающие с трибуны призывают всех к порядку. Они по-прежнему обращаются к депутатам Жогорку Кенеша, требуя незамедлительно решить вопрос с назначением Садыра Жапарова на пост и. о. премьер-министра КР.

Вход в правительственное здание по-прежнему охраняют дружинники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168290/
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