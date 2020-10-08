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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Курсан Асанов пообещал, что МВД не допустит власти криминала в Кыргызстане

Сотрудники МВД работают над тем, чтобы не допустить участия в политических процессах Кыргызстана представителей криминалитета. Об этом сегодня на встрече с журналистами в столице сообщил и. о. министра внутренних дел Курсан Асанов.

«К нам поступает различная информация. В том числе и о том, что в Бишкек, Ош и Джалал-Абад прибывают различные заинтересованные криминальные группы. По тем, кто за ними стоит, мы работаем. Оперативная работа ведется по всем направлениям», — ответил он на вопрос журналистов.

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, напомним, 6 октября стал комендантом столицы и и. о. министра внутренних дел КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168268/
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