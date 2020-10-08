Камерный оркестр «Манас» выступил для народных дружинников перед дежурством

Народных дружинников перед выходом на дежурство поддерживает камерный оркестр «Манас» Бишкека. Видео опубликовали в Facebook.

Отмечается, что один из штабов добровольцев расположился во Дворце спорта. Каждый раз перед выходом в город для них играют классические произведения. «Именно так выглядит настоящее товарищество», — говорится в описании к видео.

Отметим, что на защиту Бишкека уже вторую ночь выходят больше тысячи волонтеров. Они охраняют объекты предпринимательства, муниципальные и государственные объекты от мародеров.