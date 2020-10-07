Депутат парламента предлагает народному координационному совету обозначить сроки

Депутат парламента Дастан Бекешев, участвующий в заседании народного координационного совета, предложил присутствующим установить четкий срок, за который Жогорку Кенеш должен провести заседание.

По его словам, именно на этом заседании депутаты могут в установленом Конституцией и регламентом порядке сформировать коалицию большинства, переизбрать спикера, утвердить премьера-министра и правительство. «Если до указанного срока не соберут кворум, признаете шестой созыв неработоспособным. Но я предлагаю вам поступить так, как юридически верно и соответствует закону», — сказал Дастан Бекешев.

Его поддержал Жениш Молдокматов. Он отметил, что торага должен остаться Мыктыбек Абдылдаев, назначенный на эту должность накануне группой парламентариев на заседании в отеле «Достук». Дастан Бекешев подчеркнул, что против кандидатуры Абдылдаева он не выступает, но процедуры надо соблюсти. «Мы не можем признать законным избрание Мыктыбека Абдылдаева и в то же время нелегитимным выдвижение на пост премьера кандидатуры Садыра Жапарова. Пусть Мыктыбек Абдылдаев переизбирается. Его все поддержат», — пояснил Дастан Бекешев.

Но по единому кандидату на должность главы кабмина, которого будут представлять на утверждение парламенту, члены НКС не определились.

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.