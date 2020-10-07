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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Народный координационный совет до конца дня определится с премьером

Народный координационный совет обещает до конца дня определиться с кандидатурой премьер-министра. Об этом заявили на заседании.

Его члены утверждают, что это будет технический глава кабмина, назначенный на два месяца. Он возьмет на себя обязательства вернуть страну в правовое русло и провести выборы, но сам баллотироваться ни от какой партии не будет.

Тилек Токтогазиев добавил, что утверждение должно пройти через Жогорку Кенеш как единственный на сегодня легитимный орган власти. «Если депутаты не смогут собрать кворум, чтобы провести все необходимые процедуры, то он будет признан недееспособным», — резюмировал Тилек Токтогазиев.

Он призвал всех поддержать решение народного координационного совета, в состав которого вошли 13 партий.

Однако, какие партии являются участниками заседания, не озвучили. Лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов считает, что расширенное совместное заседание народного координационного совета и депутатов парламента должно пройти сегодня. Но без журналистов. «Иначе мы не придем к консенсусу», — считает он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168149/
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