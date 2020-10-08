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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Тилек Токтогазиев согласен — избирать технического премьера должен парламент

Член народного координационного совета Тилек Токтогазиев согласен, что избирать технического премьер-министра должен только Жогорку Кенеш. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, он готов прийти на заседание и представить свою программу. «Но для начала нужно, чтобы депутаты перестали бояться и собрались. На них давит криминал, вот они и не могут собрать кворум. Члены нашего совета готовы встретиться с парламентариями», — сказал Тилек Токтогазиев, добавив, что представители 13 политических партий заинтересованы в конструктивном диалоге.

Он рассказал, что помимо НКС существует еще и штаб, где проходят дискуссии и координируются решения.  

Отметим, после событий 5 октября разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168401/
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