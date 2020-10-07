Депутаты парламента опять не могут собрать кворум, чтобы начать заседание.

Народная избранница Эльвира Сурабалдиева заявила, что «те, кто не пришел, не хотят объявлять импичмент президенту». Между тем собравшиеся расходиться не хотят и ждут своих коллег.

Ранее в своем видеообращении Наталья Никитенко призвала парламентариев не бояться и прийти на сегодняшнее заседание, чтобы вывести страну из правового вакуума. В частности, сформировать правительство, утвердить премьер-министра и торага.

Отметим, Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы кабмина.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.