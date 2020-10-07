Члены народного координационного совета решают, как вернуться в правовое поле

В здании правительства проходит заседание народного координационного совета. В нем принимают участие депутаты парламента Эльвира Сурабалдиева, Жанар Акаев и Дастан Бекешев. Пришел также Тилек Токтогазиев.

Представители НКС считают, что нужно распустить шестой созыв, но только после того, как они проведут процедуру импичмента президенту, сформировать до избрания нового состава Жогорку Кенеша и нового главы государства правительство народного доверия, куда должны войти представители партий, участвующих в событиях 5 октября. Они призывают прийти сегодня в 18.00 на совместную встречу в Дом правительства, обещают, что дружинники обеспечат коридор.

Действовать по закону попытался призвать присутствующих Дастан Бекешев. Он напомнил, что сейчас единственный легитимный орган в стране — это парламент и вернуться в правовое поле можно только через него. Участники с этим согласились, но сомневаются, что нардепы смогут собрать сейчас кворум. Все едины во мнении — выдвижение кандидатуры Садыра Жапарова на пост премьер-министра нелегитимно.