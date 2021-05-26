Создан координационный совет партнеров по развитию сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
По ее данным, основной задачей совета является координация существующей технической и финансовой помощи, а также ведения согласованной политики для укрепления сотрудничества и эффективного взаимодействия планов и действий, направленных на развитие сельского хозяйства Кыргызстана.
В его состав вошли ключевые государственные органы, посольства иностранных государств в КР, доноры, международные организации и финансовые институты.
Министр сельского, водного и лесного хозяйства Аскарбек Джаныбеков презентовал основные приоритеты ведомства:
- продовольственная безопасность;
- органическое сельское хозяйство;
- адаптация к последствиям изменения климата;
- развитие кластеров;
- цифровизация;
- новые рынки сбыта.
«Сегодня мы выделяем для себя несколько приоритетных направлений для устойчивого развития сельского хозяйства в стране и расширения экономического потенциала. Мы планируем, что координационный совет станет катализатором и той дискуссионной площадкой, которая поможет двигаться в направлении цифровизации сельского хозяйства и развития инноваций, устойчивого развития агропромышленного комплекса в целом», — сказал Аскарбек Джаныбеков.