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Общество

Создан координационный совет партнеров по развитию сельского хозяйства

Создан координационный совет партнеров по развитию сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, основной задачей совета является координация существующей технической и финансовой помощи, а также ведения согласованной политики для укрепления сотрудничества и эффективного взаимодействия планов и действий, направленных на развитие сельского хозяйства Кыргызстана.

В его состав вошли ключевые государственные органы, посольства иностранных государств в КР, доноры, международные организации и финансовые институты.

Министр сельского, водного и лесного хозяйства Аскарбек Джаныбеков презентовал основные приоритеты ведомства:

  • продовольственная безопасность;
  • органическое сельское хозяйство;
  • адаптация к последствиям изменения климата;
  • развитие кластеров;
  • цифровизация;
  • новые рынки сбыта.

«Сегодня мы выделяем для себя несколько приоритетных направлений для устойчивого развития сельского хозяйства в стране и расширения экономического потенциала. Мы планируем, что координационный совет станет катализатором и той дискуссионной площадкой, которая поможет двигаться в направлении цифровизации сельского хозяйства и развития инноваций, устойчивого развития агропромышленного комплекса в целом», — сказал Аскарбек Джаныбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195274/
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