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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Юристы просят партии и лидеров соблюдать Конституцию и права человека

Члены экспертной рабочей группы по мониторингу судебно-правовой реформы заявляют, что не могут стоять в стороне и смотреть, как рушится правовая система Кыргызстана. Они распространили открытое обращение к лидерам политических партий, участвующих в событиях 5 октября.

«Мы не можем смотреть, как уже в третий раз все вопросы решаются политическим способом, а не правовым. Мы не знаем, с какой целью пришли новые политорганизации и люди, но, судя по происходящим событиям и фактам, мы видим, что некоторые из них хотят только доступа к власти, ресурсам и крови. Мы видим, что существующие противоположные точки зрения в политическом пространстве не дают возможности выработать единую стратегию по возвращению страны в правовое поле и консолидировать весь политический спектр к единому пониманию», — говорится в обращении.

Эксперты отмечают, что возникла реальная угроза государственности. Есть большой риск потерять ее безвозвратно.

Юридическое сообщество предлагает:

  • в первоочередном порядке вернуть в правовое поле работу всех государственных органов;
  • государственная система должна устойчиво и стабильно работать. Несмотря на смену руководителей, государственные органы должны работать, исполнять функциональные обязанности, которые на них возложены законами. Особенно это касается правоохранительных органов;
  • прекратить рейдерский захват должностей и остановить вакханалию, которая происходит сейчас в госорганах. Государство должно управляться легитимно назначенными людьми. В соответствии с Конституцией, законом о правительстве при отсутствии министров их обязанности возлагаются на законно назначенных заместителей, которые должны работать до назначения нового руководства;
  • признать, что деятельность координационного совета, который стихийно возник, не предусмотрена ни в Конституции, ни в законах.
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Отмечается, что ЦИК вынесла постановление о признании недействительными результатов выборов, и для скорейшего урегулирования политической ситуации она должна назначить повторные. Президенту Сооронбаю Жээнбекову юристы рекомендуют принять все необходимые меры, чтобы ситуация не продолжала накаляться и вошла в правовое русло, и помочь принять отставку правительства. А Жогорку Кенешу необходимо утвердить новый состав кабмина, который впоследствии должен быть утвержден главой государства.

«При переходе власти президента к торага Жогорку Кенеша вся ответственность по восстановлению конституционного порядка должна быть возложена на него. Судебная система должна подчиняться только Конституции и законам и не должна удовлетворять ничьи политические амбиции. Самовыдвиженцам нужно прекратить разрушение государственной службы и сложить свои полномочия. Координационному совету прекратить незаконные назначения, как случились в Генпрокуратуре, МВД, ГКНБ, Минздраве, Минобразования», — подчеркивают члены юридических организаций.

Юристы предупреждают, что ответственность ложится на всех тех, кто создал эту ситуацию, и они должны начать ее выправлять.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168146/
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