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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сторонники Садыра Жапарова призывают своих оппонентов к переговорам

У Дома правительства в Бишкеке продолжается митинг сторонников Садыра Жапарова. Они призвали своих оппонентов — выступающих за назначение на должность и. о. премьер-министра Тилека Токтогазиева — решить конфликт в мирном русле.

«Депутаты вчера уже избрали Садыра Жапарова на должность премьера. Мы считаем, что он легитимен. Призывы к его отставке вносят раскол и дестабилизацию. Не нужно выводить людей на площадь. Иначе будет анархия. Мы должны в это сложное время все вместе сесть за стол переговоров и договориться», — сказал один из выступающих на митинге активистов.

Отметим, что митингующих на Старой площади становится все больше. У входа в здание Дома правительства собралось не менее 500 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168136/
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