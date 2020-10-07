Сторонники Садыра Жапарова призывают своих оппонентов к переговорам

У Дома правительства в Бишкеке продолжается митинг сторонников Садыра Жапарова. Они призвали своих оппонентов — выступающих за назначение на должность и. о. премьер-министра Тилека Токтогазиева — решить конфликт в мирном русле.

«Депутаты вчера уже избрали Садыра Жапарова на должность премьера. Мы считаем, что он легитимен. Призывы к его отставке вносят раскол и дестабилизацию. Не нужно выводить людей на площадь. Иначе будет анархия. Мы должны в это сложное время все вместе сесть за стол переговоров и договориться», — сказал один из выступающих на митинге активистов.

Отметим, что митингующих на Старой площади становится все больше. У входа в здание Дома правительства собралось не менее 500 человек.