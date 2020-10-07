Садыр Жапаров заявил, что некоторые силы раздают оружие

Садыр Жапаров объяснил, почему покинул Дом правительства. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам Садыра Жапарова, он не убежал, а уехал на встречу.

«Сейчас не время делить власть. У меня есть информация, что некоторые политические силы, чтобы совершить контрреволюцию, раздают оружие. Тут не одна сила. Не буду сейчас называть имена, когда получу полную информацию, все обнародую», — заявил он.

Садыр Жапаров обещал завтра вернуться на свое рабочее место. «Я готов работать и с Тилеком Токтогазиевым, и с Эльвирой Сурабалдиевой. Первого назначу министром сельского хозяйства», — заметил он.

Вчера на экстренном заседании парламента в гостинице «Достук» часть депутатов утвердила кандидатуру Садыра Жапарова на должность и. о. премьер-министра.

Сегодня кандидат от «Ата Мекена» Тилек Токтогазиев также заявил, что претендует на эту должность.