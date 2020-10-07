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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

О связях с Матраимовым и новых кадровых назначениях. Комментарий Садыра Жапарова

Садыр Жапаров проводит пресс-конференцию. 

«Я встречаюсь с разными группами, со всеми координационными советами. Готов вести переговоры. Сейчас не время делить власть, необходимо наводить порядок в стране и вернуться в правовое поле», — сказал он.

Садыр Жапаров опроверг сведения о связях с Райымбеком Матраимовым и Асылбеком Жээнбековым. «Не верьте тем, кто плетет интриги и распространяет ложь», — отметил он, обращаясь к своим сторонникам.

Пока нелегитимный премьер заверил, что не провел еще ни одного назначения на должности. «Мы еще никого не назначили, даже уборщицу. Все пока работают на своих местах», — подчеркнул он.

Самопровозглашенных мэров, глав районных администраций и областей, по словам Садыра Жапарова, избрал сам народ.

Он убежден, что с принятием новой Конституции верхушка власти обновится. «Мы выберем новых депутатов и президента. Если Эльвира Сурабалдиева и Тилек Токтогазиев хотят стать депутатами, пусть идут. Мы вернем выборы по одномандатным округам», — заметил Садыр Жапаров.

Сам он баллотироваться в депутаты пока не намерен. «Если меня не поддержат, то я не пойду на выборы. Новую Конституцию и новую систему построим, тогда и решу, буду баллотироваться или нет», — добавил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168131/
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