Кой-Таш. Что сейчас происходит в родовом селе Атамбаева

Одно из самых политически активных и неспокойных сел Кыргызстана сегодня живет обычной жизнью. В этом корреспондент 24.kg убедился лично, посетив этим утром Кой-Таш.

На подъездах к резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева не видно ни людей, ни машин. Вышедший из ворот охранник рассказал, что хозяина дома нет — он, вероятно, выехал в Бишкек к зданию «Форума».

Безлюдно и в центре села. По словам немногочисленных прохожих, сельчан у себя дома Атамбаев собирал накануне вечером — отпраздновать свое освобождение и поблагодарить за поддержку.

Не удалось найти на рабочем месте и главу Таш-Мойнокского айыл окмоту Бекболсуна Асанкулова, входившего в состав комиссии по расследованию кой-ташских событий.

«Он находится где-то в Бишкеке. Насколько я знаю, Асанкулова планируют назначить главой Аламединского района Чуйской области или уже назначили. Пока что его обязанности выполняю я», — рассказала журналисту 24.kg ответственный секретарь айыл окмоту Жылдыз Чодобаева.

Она отметила, что Кой-Таш продолжает жить своей жизнью. Никаких волнений в эти дни в селе не было.