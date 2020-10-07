Беспорядки в Бишкеке. Митингующих просят разойтись, они идут к отелю «Достук»

В Бишкеке на пересечении улиц Абдырахманова и Медерова произошла стычка между сторонниками экс-депутата парламента Садыра Жапарова и дружинниками. Последние оттеснили участников акции протеста.

Спустя некоторое время организаторы митинга и дружинники попросили толпу разойтись.

Часть людей удалось усадить в микроавтобусы. Организаторы обещали, что людей накормят горячим ужином и развезут по домам. Однако большинство участников акции протеста решили вновь вернуться к отелю «Достук» и там продолжить митинговать.