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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Митингующих просят разойтись, они идут к отелю «Достук»

В Бишкеке на пересечении улиц Абдырахманова и Медерова произошла стычка между сторонниками экс-депутата парламента Садыра Жапарова и дружинниками. Последние оттеснили участников акции протеста.

Спустя некоторое время организаторы митинга и дружинники попросили толпу разойтись.

Часть людей удалось усадить в микроавтобусы. Организаторы обещали, что людей накормят горячим ужином и развезут по домам. Однако большинство участников акции протеста решили вновь вернуться к отелю «Достук» и там продолжить митинговать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168004/
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