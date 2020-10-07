Беспорядки в Бишкеке. Дружинники досматривают машины без номеров: ищут мародеров

Дружинники останавливают машины без госномеров и досматривают: это делается для выявления мародеров.

Активисты ДНД перекрыли некоторые участки проезжей части по улице Абдырахманова, чтобы митингующие сторонники Садыра Жапарова не смогли попасть в госрезиденцию. Дружинники не препятствуют проезду транспорта, но останавливают машины без госномеров и досматривают. Из-за этого образовалась небольшая пробка. Некоторые водители недовольны.

На пересечении улиц Абдырахманова и Медерова между дружинниками и участниками акции протеста произошла стычка.