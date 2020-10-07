Беспорядки в Бишкеке. Сообщается, что митингующие идут в сторону госрезиденции

В Бишкеке митингующие сторонники экс-депутата Садыра Жапарова идут вверх по проспекту Мира в южном направлении. Очевидцы публикуют видео, сообщая, что толпа движется в сторону госрезиденции.

Пользователь отмечает, что дружинникам следует защищать не торговые центры, а простых людей.

В столице наблюдается очень напряженная ситуация.

Пишут, что люди идут к резиденции pic.twitter.com/84jhHY2dNe — Tessa Grey (@1_herondale) October 6, 2020

Отметим, сегодня сторонники Садыра Жапарова устроили митинг возле отеля «Достук», где проходило внеочередное заседание депутатов Жогорку Кенеша. Они несколько раз пытались взять штурмом здание, кидали камни в окна.

На место прибыли дружинники, оцепили объект и оттеснили толпу.