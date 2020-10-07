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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Сообщается, что митингующие идут в сторону госрезиденции

В Бишкеке митингующие сторонники экс-депутата Садыра Жапарова идут вверх по проспекту Мира в южном направлении. Очевидцы публикуют видео, сообщая, что толпа движется в сторону госрезиденции.

Пользователь отмечает, что дружинникам следует защищать не торговые центры, а простых людей.

В столице наблюдается очень напряженная ситуация.

Отметим, сегодня сторонники Садыра Жапарова устроили митинг возле отеля «Достук», где проходило внеочередное заседание депутатов Жогорку Кенеша. Они несколько раз пытались взять штурмом здание, кидали камни в окна.

На место прибыли дружинники, оцепили объект и оттеснили толпу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167992/
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