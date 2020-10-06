Садыра Жапарова предложили назначить президентом

На площади Ала-Тоо продолжается митинг. Перед собравшимися выступил экс-депутат Садыр Жапаров.

Его появление сторонники встретили овациями.

Фото 24.kg. Садыр Жапаров на площади Ала-Тоо

Садыр Жапаров рассказал, каким видит будущее страны, в частности, что парламент станет однопалатным.

После выступления с трибуны прозвучало предложение назначить Садыра Жапарова президентом.

Отметим, что сегодня в результате беспорядков митингующим удалось захватить «Белый дом» и ГКНБ, а также освободить из закрытых учреждений бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата Садыра Жапарова.

Сообщается также, что часть митингующих отправилась в колонию № 27 в селе Молдовановка, чтобы освободить бывшего премьер-министра Сапара Исакова.