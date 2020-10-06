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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бишкек. Утро 6 октября после беспорядков

Ночь на 6 октября в Бишкеке выдалась неспокойной. Сторонники не прошедших в парламент партий сначала вышли на митинг в знак протеста. Вечером 5 октября начались беспорядки. Участники акции несколько раз пытались взять штурмом «Белый дом». После семи часов столкновений с силовиками им это удалось.

Журналист 24.kg прошелся сегодня утром по городу, чтобы посмотреть, как сейчас выглядит центр столицы.

На площади и на подходах к ней стоят сожженные машины, а также техника городских служб, разбитая митингующими.

Неизвестные сожгли также будку сотрудников милиции, которая установлена на пересечении проспекта Чуй и улицы Орозбекова.

24.kg
Фото 24.kg. Сожгли милицейскую будку на площади Ала-Тоо

На площади валяются отколотые куски брусчатки и камни, которыми протестующие кидались в сотрудников правоохранительных органов.

Работники «Тазалыка» убирают улицы.

У «Белого дома» все еще отмечается большое скопление людей. Из здания продолжают выносить мебель. Пожарные тушат огонь.

Митингующие сжигают портреты президента и партийные флаги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167770/
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