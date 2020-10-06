В Бишкеке активисты создают группу дружинников. Об этом сообщают пользователи в Twitter.

https://t.co/kHqkAiWEK1 ребята создали группу дружинников — S (@shirina21) October 5, 2020

Митинг на площади продолжается. Собравшиеся выкрикивают: «Садыр — наш президент!» Лидеров политических партий среди митингующих нет. Сообщается, что перед собравшимися выступили политики Жанар Акаев и Тилек Токтогазиев. Они получили ранения в стычке с сотрудниками правоохранительных органов.

Жанар Акаев заявил, что вместо действующего правительства будет образовано новое — народное, а также назначат нового премьер-министра. Задача которого будет заключаться в проведении новых выборов, которые будут чистыми и прозрачными. По Бишкеку будет назначен комендант.

Тилек Токтогазиев добавил, что три провластные партии не должны быть допущены к власти, а также члены этих партий не должны занимать каких-либо должностей в будущем.