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Общество

В Бишкеке активисты создают группу дружинников

В Бишкеке активисты создают группу дружинников. Об этом сообщают пользователи в Twitter.

Митинг на площади продолжается. Собравшиеся выкрикивают: «Садыр — наш президент!» Лидеров политических партий среди митингующих нет. Сообщается, что перед собравшимися выступили политики Жанар Акаев и Тилек Токтогазиев. Они получили ранения в стычке с сотрудниками правоохранительных органов.

Жанар Акаев заявил, что вместо действующего правительства будет образовано новое — народное, а также назначат нового премьер-министра. Задача которого будет заключаться в проведении новых выборов, которые будут чистыми и прозрачными. По Бишкеку будет назначен комендант.

Тилек Токтогазиев добавил, что три провластные партии не должны быть допущены к власти, а также члены этих партий не должны занимать каких-либо должностей в будущем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167746/
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