Родители имеют право выбрать, в какой форме будет обучаться ребенок с 6 октября. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минобразования.

По их данным, это предусмотрено приказом ведомства. Родители пишут заявление, в котором указывают желаемую форму уроков — онлайн или офлайн.

Занятия в реальном режиме с 6 октября разрешили для учащихся 2-6-х классов. При этом некоторые родители, опасаясь за здоровье детей, решили по различным причинам не отправлять их в школу. «Для таких детей образовательные учреждения организуют онлайн-уроки после составления списков», — отметили в Минобразования.

По данным ведомства, посещаемость учащихся первых классов в сентябре составила 99 процентов.

«Родители же школьников других классов сообщали о том, что из-за трудовой занятости не могут контролировать посещаемость онлайн-учебы детьми. Поэтому и было принято решение об организации образовательного процесса в реальном режиме для учащихся 2-6-х классов», — пояснили в Минобразования.

Средства для дезинфекции помещений и личной гигиены школы закупят за счет сэкономленных на горячем питании средств.

Дистанционное обучение организовали из-за вспышки COVID-19.