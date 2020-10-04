Очереди и перебои с идентификацией избирателей. Что происходит на участках

В Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва. На места в парламенте претендуют представители 16 политических партий.

Журналист 24.kg прошелся по нескольким избирательным участкам в Бишкеке и посмотрел, как голосуют жители столицы.

Возле государственного театра кукол (УИК № 1315) большая очередь, примерно 70-80 человек. Внутрь впускают по несколько граждан. Избирателям измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. Всего здесь зарегистрировано 2 тысячи 287 человек, проголосовали около 500.

В Кыргызском экономическом университете людей не так много, очереди практически нет. Всего здесь числятся 2 тысячи 340 избирателей, проголосовали больше 500.

На входе в защитных костюмах стоят сотрудники, впрочем, как и на всех участках, которые проверяют состояние граждан (температура и наличие масок).

В Кыргызском национальном университете (УИК № 1001) людей тоже не много. Аппаратура не всегда считывает данные избирателя, приходится проводить процедуру идентификации несколько раз. На этом участке должны проголосовать 1 тысяча 448 граждан, из них свой голос отдали 400.

В школе-гимназии № 13 (УИК № 1043) в очереди примерно 40 человек. Сотрудники, которые проверяют температуру у избирателей, регулярно просят их соблюдать физическую дистанцию. По спискам здесь зарегистрировано 2 тысячи 38 граждан, около 500 уже опустили бюллетени в урны.

В музыкальной школе имени Петра Шубина (УИК № 1215) очередь растянулась от первого до второго этажа. Избиратели стоят на лестнице в метре друг от друга.

В школе-лицее № 74 очередь примерно из 60 человек. Граждане жалуются, что система не может идентифицировать их по отпечаткам пальцев. Всем приходилось снимать маски и проходить распознавание по лицу, создавая тем самым отдельную очередь.

Если у избирателя отсутствует маска, на входе в участки их выдают.

Напомним, что избирательные участки закроют в 20.00.