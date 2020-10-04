В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 140 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 140 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдыкаримов.

По его словам, в Бишкеке вылечились 9 человек, в Оше — 25, Чуйской области — 4, Ошской — 43, Таласской — 2, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 4, Джалал-Абадской — 17, Баткенской — 25.

За весь период выздоровели 43 тысячи 418 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.