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Общество

В Минкультуры обещают восстановить поврежденные петроглифы в Алае

Азамат Жаманкулов ознакомился с состоянием поврежденных петроглифов в Алайском районе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма.

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По ее данным, представители местных властей, археологи и другие специалисты провели исследование петроглифов «Кол», расположенных на пастбище Ак-Жылга в Кара-Суйском районе. Как сообщается, в этих местах имеются несколько легальных и нелегальных угледобывающих компаний.

«Ущерб петроглифам «Кол» нанесла незаконная угледобывающая компания, которая без разрешения проводила дорожные работы на территории, прилегающей к объекту историко-культурного наследия», — отметили в Минкультуры.

В результате составлен акт относительно степени повреждения петроглифов, а также подготовлены необходимые документы для привлечения к ответственности виновных лиц.

Отмечается, что, помимо этого, разработаны мероприятия по восстановлению поврежденной части петроглифов, чтобы обеспечить их полную сохранность. «Министр поручил в срочном порядке разработать карту местности для дальнейшего определения его охранной зоны», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167265/
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