Петроглифы «Саймалуу-Таш» теперь доступны в виртуальной реальности VR

Петроглифы «Саймалуу-Таш» теперь доступны к просмотру в виртуальной реальности VR. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.
Отмечается, что проект по оцифровке уникальных петроглифов, расположенных на территории Государственного природного парка «Саймалуу-Таш», успешно реализовали с использованием технологии VR.
Инициатором выступил общественный фонд «Терра Паблик». Общий бюджет составил 4 миллиона сомов.
Проект признали приоритетным в сфере сохранения культурного и исторического наследия, а также важным вкладом в развитие туристического потенциала Кыргызстана.