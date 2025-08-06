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Общество

Петроглифы «Саймалуу-Таш» теперь доступны в виртуальной реальности VR

Петроглифы «Саймалуу-Таш» теперь доступны к просмотру в виртуальной реальности VR. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Отмечается, что проект по оцифровке уникальных петроглифов, расположенных на территории Государственного природного парка «Саймалуу-Таш», успешно реализовали с использованием технологии VR.

В рамках проекта часть петроглифов перевели в цифровой формат, что открыло новые возможности для развития виртуального туризма и сохранения культурного наследия. В настоящее время ведется работа по подготовке еще четырех каталогов, для чего фонд уже начал процесс получения дополнительного гранта.

Инициатором выступил общественный фонд «Терра Паблик». Общий бюджет составил 4 миллиона сомов.

Проект признали приоритетным в сфере сохранения культурного и исторического наследия, а также важным вкладом в развитие туристического потенциала Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338708/
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