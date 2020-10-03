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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 3 октября 2011 года

Самым теплым в Бишкеке было 3 октября 2019 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,5 градуса.

Самым холодным 3 октября было в 1968 году, когда температура составила −1,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет +11,1 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был октябрь 1997 года, когда средняя температура составила +15,9 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1901-го. Тогда среднемесячная температура составила +6 градусов.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 3 октября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +6-8 градусов. Днем в столице вероятность выпадения осадков низкая. Воздух прогреется до +17-19 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167154/
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