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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Почти 33 миллиона человек в мире заразились и 996 тысяч умерли

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 215 тысяч 719. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 32 миллиона 995 тысяч 554 человека. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 118 тысяч 8), Индии (5 миллионов 992 тысячи 532), Бразилии (4 миллиона 732 тысячи 309), России (1 миллион 146 тысяч 373), Колумбии (813 тысяч 56), Перу (800 тысяч 142), Мексике (730 тысяч 317), Испании (716 тысяч 481) и Аргентине (711 тысяч 325).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 22,8 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 847 тысяч 555 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 996 тысяч 695. За последние трое суток показатель вырос на 14 тысяч 887 человек. В том числе в США скончались 204 тысячи 756 человек, Бразилии — 141 тысяча 741, Индии — 94 тысячи 503, Мексике — 76 тысяч 430 и Великобритании — 42 тысячи 77.

В Кыргызстане зарегистрировали 46 тысяч 355 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 775, Узбекистане — 55 тысяч 320, Таджикистане — 9 тысяч 646.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166641/
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