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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 104 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 46 355

В Кыргызстане за сутки выявили 104 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке заболели 19 человек, в Оше — 8, в Чуйской области — 6, в Ошской — 18, в Таласской — 1, в Нарынской — 2, в Иссык-Кульской — 3, в Джалал-Абадской — 10, в Баткенской — 37.

Всего в стране с марта зарегистрировали 46 тысяч 355 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166595/
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