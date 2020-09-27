10:15
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 27 сентября 2019 года

Самым теплым в Бишкеке было 27 сентября 2019 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,8 градуса.

Самым холодным 27 сентября было в 1960 году, когда температура составила −0,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры сентября для столицы составляет +18,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года, когда средняя температура составила +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го. Тогда среднемесячная температура составила +14,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 27 сентября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +6-8 градусов. Днем в столице будет дождливо. Воздух прогреется до +18-20 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166369/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым было 26 сентября 1986 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 20 сентября 2003 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 19 сентября 2009 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 13 сентября 1945 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 12 сентября 2004 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 6 сентября 2005 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 5 сентября 1959 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 31 августа 2010 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 30 августа 2007 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 29 августа 1970 года
Популярные новости
Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Mедиков Кыргызстана уволили за&nbsp;привлечение внимания к&nbsp;опасным условиям труда Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
27 сентября, воскресенье
10:00
Теплый прием оказал Джалал-Абад кандидатам от партии «Мекеним Кыргызстан» № 4 Теплый прием оказал Джалал-Абад кандидатам от партии «М...
10:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 27 сентября 2019 года
09:00
Неделя-24. Выборы с криминальным оттенком, и вернется ли COVID второй волной?
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
26 сентября, суббота
21:46
Закир Чотаев: В программе «Бир Бола» много важных и реалистичных целей и задач
21:35
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 сентября: местами дожди
20:34
В Бишкеке поздравляют долгожителей с юбилеем
20:32
В пригороде Бишкека произошло разбойное нападение. Убита девушка