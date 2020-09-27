Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 сентября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День уменьшился до 11 часов 54 минут.

У кого намечается той

Эрнис Асанов

Родился 27 сентября 1964 года. Председатель Фармацевтического союза КР.

Асылбек Сатывалдиев

Родился 27 сентября 1981 года. Аким Сокулукского района.

Юрий Краковецкий

Родился 27 сентября 1992 года в Бишкеке. Мастер спорта КР по дзюдо, мастер спорта международного класса.

Памятные даты

День донора крови Кыргызстана

Фото 24.kg. Буклеты к Дню донора

День донора крови в Кыргызстане отмечается в последнее воскресенье сентября.

Установлен постановлением правительства от 15 октября 1997 года в целях дальнейшего развития донорского движения, поднятия престижа доноров крови, воспитания молодежи в традициях гуманизма и бережного отношения друг к другу.

Согласно стандартам ВОЗ, на тысячу человек должно приходиться по 40 доноров. В Кыргызстане на тысячу населения всего шесть доноров.

День машиностроителя Кыргызской Республики

Фото из интернета. Заставочное

День машиностроителя установлен постановлением правительства КР от 22 сентября 1995 года в соответствии с пожеланиями трудящихся. Праздник отмечался в последнее воскресенье сентября в республике еще во времена СССР.

Машиностроение включает такие подотрасли, как электротехническая промышленность, химическое и нефтяное машиностроение, станкостроительное и инструментальное машиностроение, приборостроение, автомобильная промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение и другие.

Машиностроение Кыргызстана в настоящее время имеет небольшую долю в валовом промышленном производстве республики. Виды продукции немногочисленны, и объем производства невелик.

Всемирный день туризма

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО, в 1979 году в испанском городе Торремолино.

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Эта дата выбрана в связи с тем, что 27 сентября 1970 года принят устав Всемирной туристской организации. День призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, и тех, кто непосредственно занят в сфере турбизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов — всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.

День рождения поисковой системы Google

Начиналось все в середине 1990-х годов, когда студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин разработали поисковую систему, названную ими BackRub. Произошло это в 1996 году.

Доподлинно неизвестно, как название Google пришло в голову основателям компании, но оно происходит от термина googol, обозначающего цифру, состоящую из единицы и ста нулей. Видимо, создатели поисковика намекали на невероятный объем информации, который будет способна предоставить пользователям их система.

Google стал самым популярным поисковиком в мире, сделав своих создателей миллиардерами. Сегодня система обрабатывает свыше миллиарда поисковых запросов в день. Популярность этого поисковика привела к тому, что в середине 2000-х появился неологизм «гуглить», то есть искать информацию в интернете при помощи поисковика Google.

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