Вся документация для открытия кинотеатров в стране готова. Ответ за штабом

Вся документация для открытия кинотеатров в стране готова. Об этом 24.kg сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Читайте по теме Коронавирус в Кыргызстане. Кинотеатры страны на грани банкротства

По его словам, ведомство вносило в республиканский оперативный штаб предложение об открытии кинозаведений.

«Точную дату открытия кинотеатров пока сказать нельзя. Думаю, на этой неделе будем еще раз обсуждать этот вопрос. В принципе, все документы уже готовы — решение за республиканским штабом», — сказал Азамат Жаманкулов.

Напомним, что из-за распространения коронавируса в Кыргызстане кинотеатры были одними из первых объектов, которые добровольно закрылись на карантин.