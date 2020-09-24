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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вся документация для открытия кинотеатров в стране готова. Ответ за штабом

Вся документация для открытия кинотеатров в стране готова. Об этом 24.kg сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

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По его словам, ведомство вносило в республиканский оперативный штаб предложение об открытии кинозаведений.

«Точную дату открытия кинотеатров пока сказать нельзя. Думаю, на этой неделе будем еще раз обсуждать этот вопрос. В принципе, все документы уже готовы — решение за республиканским штабом», — сказал Азамат Жаманкулов.

Напомним, что из-за распространения коронавируса в Кыргызстане кинотеатры были одними из первых объектов, которые добровольно закрылись на карантин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166277/
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