Вопрос доставки угля в школы и больницы под особым контролем

Вопросы своевременной доставки угля для социальных учреждений, в том числе школ и больниц страны, находятся на особом контроле. Об этом сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.

Ранее появилась информация о том, что из-за схода оползня в амбулаторные учреждения жилмассивов Бишкека не довезли 56 тонн угля. В ведомстве отметили, что госпредприятие «Кыргызкомур» не принимало участие в тендерах и не несет ответственности по доставке угля в школы и больницы.

«Министерство здравоохранения может получить уголь от тех предприятий, которые принимают участие в тендере. У кого имеются на руках договоры, денежные средства уже перечислены компаниям-поставщикам. На данный момент в Кара-Кече беспрерывно работают 18 предприятий по добыче угля», — проинформировали в ГКПЭН.