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Общество

На 477,5 тысячи сомов оштрафованы водители за нарушение санитарных норм

С 20 июня по 21 сентября 2020 года на соблюдение санитарных норм проверено 20 тысяч 950 автобусов и микроавтобусов, по которым на нарушителей наложены штрафы на 477,5 тысячи сомов. Такие данные приводит Министерство транспорта и дорог.

По его данным, со стороны санитарных служб также составлены 88 протоколов и наложены штрафы на 63,8 тысячи сомов. За последнюю неделю совместные проверки пассажирского транспорта на предмет соблюдения установленного режима работы регулярных автобусных маршрутов и санитарных норм проводились в Бишкеке, Баткенской, Чуйской, Джалал-Абадской, Таласской и Иссык-Кульской областях.

«За неделю проверено 1,9 тысячи автобусов и микроавтобусов на автовокзалах, автостанциях, пунктах транспортного контроля и на конечных пунктах городских автобусных маршрутов. В ходе проверок по выявленным нарушениям составлено 20 протоколов о нарушениях, по которым наложены штрафы на сумму 20 тысяч сомов», — подчеркнули в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165834/
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