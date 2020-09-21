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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Башкирии застряли 1 тысяча 700 кыргызстанцев. Не могут вернуться домой

В Башкирии подсчитают затраты на размещение, питание и обеспечение медикаментами около 1 тысячи 700 граждан Кыргызстана. Об этом сообщают СМИ России.

По их данным, кыргызстанцы следовали по республике транзитом, однако сейчас не могут попасть домой из-за закрытых границ.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил внести предложения по возмещению затрат Госкомитету РБ по ЧС. Руководителям районов, где были размещены иностранцы нужно представить в ведомство документы, которые обосновывают понесенные затраты.

Сейчас большинство кыргызстанцев находится в Куюргазинском районе. По словам главы муниципалитета Юлая Ильясова, среди них нет зараженных COVID-19. Он также отметил, что ситуация находится под контролем властей.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165754/
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