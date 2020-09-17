Цифра дня. 13,6 миллиарда сомов составил ущерб от коррупции за три года

За 2018–2019 годы и восемь месяцев 2020-го ущерб, нанесенный государству от коррупции, составил 13,6 миллиарда сомов. Об этом сегодня на заседании Совета безопасности заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в пользу государства возмещено 5 миллиардов 827 миллионов сомов.

«Это, конечно, мало, из 13 миллиардов еще половину не вернули в казну. Работы в этом направлении необходимо усилить», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что пощады для тех, кто грабит государственный бюджет и использует свое служебное положение для незаконного обогащения, не будет.