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Общество

Цифра дня. 13,6 миллиарда сомов составил ущерб от коррупции за три года

За 2018–2019 годы и восемь месяцев 2020-го ущерб, нанесенный государству от коррупции, составил 13,6 миллиарда сомов. Об этом сегодня на заседании Совета безопасности заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в пользу государства возмещено 5 миллиардов 827 миллионов сомов.

«Это, конечно, мало, из 13 миллиардов еще половину не вернули в казну. Работы в этом направлении необходимо усилить», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что пощады для тех, кто грабит государственный бюджет и использует свое служебное положение для незаконного обогащения, не будет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165478/
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