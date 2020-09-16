В полку специального назначения «Шумкар» торжественно открыли памятник сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе ПСН «Шумкар».

Фото пресс-службы ПСН «Шумкар». В полку специального назначения «Шумкар» открыли памятник погибшим сотрудникам

По ее данным, с 1918 по 1991 год при исполнении служебных обязанностей погибли 87 сотрудников МВД, с 1991-го — еще 57, из них 11 «шумкаровцев». Открытие мемориала — это свидетельство того, что их жизнь стала примером самоотверженности при выполнении служебного долга.