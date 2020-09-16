18:35
USD 79.03
EUR 93.91
RUB 1.05
Общество

В полку специального назначения «Шумкар» открыли памятник погибшим сотрудникам

В полку специального назначения «Шумкар» торжественно открыли памятник сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе ПСН «Шумкар».

пресс-службы ПСН «Шумкар»
Фото пресс-службы ПСН «Шумкар». В полку специального назначения «Шумкар» открыли памятник погибшим сотрудникам

По ее данным, с 1918 по 1991 год при исполнении служебных обязанностей погибли 87 сотрудников МВД, с 1991-го — еще 57, из них 11 «шумкаровцев». Открытие мемориала — это свидетельство того, что их жизнь стала примером самоотверженности при выполнении служебного долга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165361/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Начато служебное расследование по видео с сотрудниками ОВД Токтогульского района
В Джети-Огузе Иссык-Кульской области установили памятник Бирназару Алдаш уулу
Сбор денег на ИВЛ для военных. Письмо не имеет отношения к военнослужащим
Четыре милиционера, обвиняемые в применении пыток, получили условный срок
Трупы, нарушители, бытовые ссоры. Одна ночь с экипажем патрульной милиции
Позитивный материал. Милиционеры помогают медикам бороться с коронавирусом
Памятник волонтерам предлагает установить в Кыргызстане Омурбек Бабанов
Фото дня. Трехметровая скульптура Чингиза Айтматова восхитила соцсети
На Иссык-Куле пьяный милиционер обматерил прохожего за замечание
Милиционеры навестили воспитанников интерната в Военно-Антоновке
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о&nbsp;подготовке Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
COVID-19. Расслабились? А&nbsp;зря... COVID-19. Расслабились? А зря...
В&nbsp;школе в&nbsp;Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
16 сентября, среда
18:30
17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Дело Атамбаева. Юрист требует привлечь к ответственности судью Марата Сыдыкова
18:19
В полку специального назначения «Шумкар» открыли памятник погибшим сотрудникам
18:11
Правительство России упростило порядок въезда в страну иностранцев
18:09
Выборы-2020. В Бишкеке дополнительные участки открываться не будут