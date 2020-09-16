В Кыргызстане около 14 тысяч человек получают пенсии меньше 2 тысяч сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Социального фонда Медер Ирсалиев.

По его словам, в основном это пенсии по потере кормильца, по неполному стажу, инвалидности.

Еще 261,8 тысячи человек (38 процентов от общего числа пенсионеров) получают меньше 4 тысяч 286,7 сома (прожиточный минимум пенсионера за предыдущий год). «В 2010 году эта цифра была 86 процентов, постепенно мы ее снижаем за счет увеличения размеров пенсий», — отметил он.

И всего 1 тысяча 800 человек (0,3 процента) получают пенсию выше 20 тысяч сомов.

В Кыргызстане на сегодня 689 тысяч пенсионеров. С 1 октября им повысят пенсии.