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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке обсудили запуск второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети»

В Бишкеке чиновники обсудили запуск второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» по гранту КНР. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев встретился с директором китайской компании по управлению проектом Ма Джикианг, менеджером проекта корпорации China Road&Bridges Corporation в Кыргызстане Чжан Синь и техническим менеджером Зиядом Аль Сераваном.

Они рассмотрели вопрос внесения корректировок в контрактный договор между китайской компанией и управлением капитального строительства.

Вице-мэр поручил службам в кратчайшие сроки рассмотреть каждый пункт контракта, решить все вопросы в рамках правового поля и протокола между Министерством коммерции КНР и мэрией Бишкека.

Напомним, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети Бишкека рассчитана на два года. За это время в столице планируют построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165212/
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