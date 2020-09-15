В Бишкеке обсудили запуск второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети»

В Бишкеке чиновники обсудили запуск второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» по гранту КНР. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев встретился с директором китайской компании по управлению проектом Ма Джикианг, менеджером проекта корпорации China Road&Bridges Corporation в Кыргызстане Чжан Синь и техническим менеджером Зиядом Аль Сераваном.

Они рассмотрели вопрос внесения корректировок в контрактный договор между китайской компанией и управлением капитального строительства.

Вице-мэр поручил службам в кратчайшие сроки рассмотреть каждый пункт контракта, решить все вопросы в рамках правового поля и протокола между Министерством коммерции КНР и мэрией Бишкека.

Напомним, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети Бишкека рассчитана на два года. За это время в столице планируют построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.