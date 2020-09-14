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Общество

Муфтият откроет горячую линию круглосуточных консультаций о нормах шариата

Религиозные деятели страны пройдут обучающие курсы в дипакадемии МИД по международным отношениям, конфликтологии, современным информационным войнам. Об этом сообщил заместитель муфтия Кадыр Маликов.
 
По его словам, договор между ДУМК и вузом планируется подписать в октябре. 
 
«Запускаем специальный курс для работников муфтията и его подразделений. Он включает в себя уроки по геополитике, внешней политике Кыргызстана, конфликтологии, современным информационным войнам. Цель курса — расширить мировоззрение и ознакомить с текущими политическими процессами в мире и регионе с участием внешних факторов. По окончании будет вручаться сертификат гособразца дипакадемии МИД», — пояснил Кадыр Маликов.
 
Он сказал, что также идет техническая подготовка к запуску анонимной горячей линии, где граждане в любое время суток могут получить консультацию о нормах шариата или духовную поддержку. «Сейчас формируется комиссия по этике и дисциплине ДУМК, рассматриваются вопросы этики, нарушений внутреннего устава, семейного примирения», — рассказал заместитель муфтия.
 
Отметим, что член Совета улемов Кадыр Маликов в августе назначен заместителем муфтия Максата ажы Токтомушева.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165096/
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