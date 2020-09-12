В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано три случая заражения медицинских работников коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Таласской области заразился один медик, в Джалал-Абадской — два.
За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны четыре медработника. Из домашней изоляции — восемь.
Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 166 медиков, выздоровели 2 тысячи 669.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.