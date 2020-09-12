В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 148 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 77 человек, в Оше — 1, Чуйской области — 1, Ошской — 7, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 18, Таласской — 2, Нарынской — 2.

Всего за весь период зарегистрировали 40 тысяч 779 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.