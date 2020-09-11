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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 298 тысяч 473. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 28 миллионов 64 тысячи 801 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 396 тысяч 73), Индии (4 миллиона 465 тысяч 863), Бразилии (4 миллиона 238 тысяч 446), России (1 миллион 42 тысячи 836), Перу (702 тысячи 736), Колумбии (694 тысячи 664), Мексике (652 тысячи 364), Южной Африке (644 тысячи 438) и Испании (554 тысячи 143).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 18,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 205 тысяч 397 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 908 тысяч 257. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 789 человек. В том числе в США скончались 191 тысяча 753 человека, Бразилии — 129 тысяч 552, Индии — 75 тысяч 62, Мексике — 69 тысяч 649 и Великобритании — 41 тысяча 697.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 761 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 661, Узбекистане — 45 тысяч 473, Таджикистане — 8 тысяч 939.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164817/
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